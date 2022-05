Sempre più petrolio russo in mare diretto verso l’Asia. E Mosca “salva” lo Sri Lanka dalla penuria di carburanti (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Sri Lanka, paese che ha dichiarato default lo scorso ed è alle prese con una gravissima crisi economica e sociale, sta ricevendo petrolio russo che utilizzerà per produrre carburante di cui segnalano gravi carenze. Il greggio Siberian Light sarà elaborato presso la raffineria di Ceylon Petroleum Corp. a Sapugaskanda, ha affermato il presidente Sumith Wijesinghe. Il 28 maggio l’impianto riceverà greggio della petroliera Nissos Delos salpata dal porto di Novorossijsk nel Mar Nero il 29 marzo, consentendo il suo riavvio per la prima volta in oltre due mesi. Non è ancora chiaro come lo Sri Lanka pagherà la spedizione. La petroliera attendeva una destinazione ormeggiata al largo dello Sri Lanka da circa un mese. Secondo i dati della società Kpler riportati da Bloomberg la quantità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Sri, paese che ha dichiarato default lo scorso ed è alle prese con una gravissima crisi economica e sociale, sta ricevendoche utilizzerà per produrre carburante di cui segnalano gravi carenze. Il greggio Siberian Light sarà elaborato presso la raffineria di Ceylon Petroleum Corp. a Sapugaskanda, ha affermato il presidente Sumith Wijesinghe. Il 28 maggio l’impianto riceverà greggio della petroliera Nissos Delos salpata dal porto di Novorossijsk nel Mar Nero il 29 marzo, consentendo il suo riavvio per la prima volta in oltre due mesi. Non è ancora chiaro come lo Sripagherà la spedizione. La petroliera attendeva una destinazione ormeggiata al largo dello Srida circa un mese. Secondo i dati della società Kpler riportati da Bloomberg la quantità di ...

