Semifinale promozione, Todis Salerno ’92 a Livorno per l’andata (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo un weekend di pausa, si torna a fare sul serio. La Todis Salerno ’92 va a giocarsi la Semifinale per la promozione in Serie A2 femminile sul campo della Jolly Acli Livorno: è la prima partita nella nuova formula che prevede solo andata e ritorno (passaggio del turno, con eventuale parità, a chi ha migliore differenza canestri), si giocherà domani sera – sabato 28 maggio – al PalaCosmelli di Livorno alle 21. Il ritorno è fissato sabato prossimo, 4 giugno, alle 19:30 al PalaSilvestri. Domani fischieranno i signori Diego Orazi e Daniele Gai di Roma. C’è carica, grinta e voglia fra le granatine. “La partita non è da 40’, ma da 80’. L’obiettivo primario deve essere quello di riuscire a restare attaccati in gara 1 che ha fattori da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo un weekend di pausa, si torna a fare sul serio. La’92 va a giocarsi laper lain Serie A2 femminile sul campo della Jolly Acli: è la prima partita nella nuova formula che prevede solo andata e ritorno (passaggio del turno, con eventuale parità, a chi ha migliore differenza canestri), si giocherà domani sera – sabato 28 maggio – al PalaCosmelli dialle 21. Il ritorno è fissato sabato prossimo, 4 giugno, alle 19:30 al PalaSilvestri. Domani fischieranno i signori Diego Orazi e Daniele Gai di Roma. C’è carica, grinta e voglia fra le granatine. “La partita non è da 40’, ma da 80’. L’obiettivo primario deve essere quello di riuscire a restare attaccati in gara 1 che ha fattori da ...

Advertising

tabellamercatob : #Playoff #SerieB per ultima promozione in #SerieA Tra mezzora finale di andata #MonzaPisa Un cambio per una #Monza:… - tabellamercatob : #Playoff #SerieB per ultima promozione in #SerieA Alle 20.30 finale di andata #MonzaPisa Convocati e undici schiara… - TgrRaiVeneto : Ieri sera l'andata della semifinale dei play off per la promozione in Serie B. 0-0 il risultato finale tra Catanzar… - tabellamercatob : #Playoff #SerieC per ultima promozione in #SerieB Seconda semifinale di andata #FeralpisaloPalermo 0-3 Brunori, Fl… - Nebrodinotizie : Il @cittasantagata perde 2-0 contro la Cavese nella gara valevole per la semifinale play off del campionato di Seri… -