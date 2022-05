Segnano 10 gol ma vengono comunque eliminati:”Vergognatevi” (Video) (Di venerdì 27 maggio 2022) Non si sa mai quando ci si debba fermare per rispetto dell’avversario, certo che segnare 10 gol è un qualcosa di inusuale nel calcio. Il calcio in Sudamerica davvero qualcosa di molto sentito e apprezzato, con tutte le squadre che cercano di ottenere sempre i massimi risultati in modo tale da poter mettere in mostra anche i propri talenti, con questi che non vedono l’ora di poter viaggiare verso l’Europa per dimostrare a tutti di essere dei campionissimi, ma in certi casi i gol sfuggono di mano e quando si arriva in doppia cifra bisognerebbe essere umili e bravi a smettere. Tifosi avviliti (Ansa Foto)La Copa Sudamericana è l’equivalente dell’Europa League nel vecchio continente, per questo motivo si trovano una serie di squadre non di primissima fascia che affrontano invece i grandi deluse dalla stagione precedente. Il Fluminense sperava senza ombra di dubbio di disputare la Copa ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Non si sa mai quando ci si debba fermare per rispetto dell’avversario, certo che segnare 10 gol è un qualcosa di inusuale nel calcio. Il calcio in Sudamerica davvero qualcosa di molto sentito e apprezzato, con tutte le squadre che cercano di ottenere sempre i massimi risultati in modo tale da poter mettere in mostra anche i propri talenti, con questi che non vedono l’ora di poter viaggiare verso l’Europa per dimostrare a tutti di essere dei campionissimi, ma in certi casi i gol sfuggono di mano e quando si arriva in doppia cifra bisognerebbe essere umili e bravi a smettere. Tifosi avviliti (Ansa Foto)La Copa Sudamericana è l’equivalente dell’Europa League nel vecchio continente, per questo motivo si trovano una serie di squadre non di primissima fascia che affrontano invece i grandi deluse dalla stagione precedente. Il Fluminense sperava senza ombra di dubbio di disputare la Copa ...

