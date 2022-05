“Se n’è andato dopo una breve malattia”. Lutto nella musica, morto il grande artista (Di venerdì 27 maggio 2022) Lutto nel mondo della musica: è morto Alan White, lo storico batterista degli Yes. Forse qualche fan italiano collegherà questa terribile notizia con il concerto annullato a Roma nei giorni scorsi e in effetti sembra che sia proprio questo alla causa di tutto. Solo alcuni giorni fa infatti, gli Yes avevano annunciato che il batterista non avrebbe preso parte all’anniversario. Si trattava del cinquantesimo anno di carriera della band alle prossime date del tour britannico del gruppo “Close to the edge” a causa di problemi di salute. Non solo: lo scorso aprile la formazione inglese aveva comunicato il rinvio al 2023 della tournée europea per problemi logistici legati al persistere dell’emergenza sanitaria. Ora però la terribile notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: è morto Alan White. Ad annunciarlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)nel mondo della: èAlan White, lo storico batterista degli Yes. Forse qualche fan italiano collegherà questa terribile notizia con il concerto annullato a Roma nei giorni scorsi e in effetti sembra che sia proprio questo alla causa di tutto. Solo alcuni giorni fa infatti, gli Yes avevano annunciato che il batterista non avrebbe preso parte all’anniversario. Si trattava del cinquantesimo anno di carriera della band alle prossime date del tour britannico del gruppo “Close to the edge” a causa di problemi di salute. Non solo: lo scorso aprile la formazione inglese aveva comunicato il rinvio al 2023 della tournée europea per problemi logistici legati al persistere dell’emergenza sanitaria. Ora però la terribile notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: èAlan White. Ad annunciarlo ...

Advertising

gippu1 : A poche settimane dal 40° anniversario di Blade Runner, se n'è andato l'uomo che suonava il futuro: Evangelos Odyss… - MediasetTgcom24 : Marco Mengoni a 'Le Iene' con le stampelle: 'Piccolo incidente, se n’è andato il crociato' #marcomengoni… - GoalItalia : “Pogba non torna sicuramente, ha paura di sfidarmi a basket. Dopo aver perso contro di me nelle sfide coi piedi e c… - rugiada71 : RT @anchelaste: @Grazia_eso3 Sai Gra conosco una signora che tutte le mattine fa km in bici per andare a fare le pulizie nelle case, lo fa… - Grazia_eso3 : RT @anchelaste: @Grazia_eso3 Sai Gra conosco una signora che tutte le mattine fa km in bici per andare a fare le pulizie nelle case, lo fa… -