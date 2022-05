Scoppia la bomba al Milan, Maldini: “io e Massara senza contratto, è irrispettoso” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Milan ha raggiunto un risultato eccezionale, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato ogni pronostico e la vittoria dello scudetto apre scenari interessanti per la prossima stagione. Ma anche qualche punto interrogativo. L’apoteosi è stata raggiunta contro il Sassuolo, la compagine di Stefano Pioli ha trionfato con il risultato di 0-3 e subito dopo è partita la festa. Sono stati tanti i protagonisti dell’impresa rossonera, da Maignan a Theo Hernandez, da Tonali a Leao, senza dimenticare ovviamente la coppia di difesa, più il contributo di Ibra e Giroud. Grandissimi i meriti anche di Paolo Maldini, il suo lavoro dietro le quinte è stato preziosissimo. Il responsabile dell’area tecnica ha sganciato una vera e propria bomba, le dichiarazioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilha raggiunto un risultato eccezionale, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato ogni pronostico e la vittoria dello scudetto apre scenari interessanti per la prossima stagione. Ma anche qualche punto interrogativo. L’apoteosi è stata raggiunta contro il Sassuolo, la compagine di Stefano Pioli ha trionfato con il risultato di 0-3 e subito dopo è partita la festa. Sono stati tanti i protagonisti dell’impresa rossonera, da Maignan a Theo Hernandez, da Tonali a Leao,dimenticare ovviamente la coppia di difesa, più il contributo di Ibra e Giroud. Grandissimi i meriti anche di Paolo, il suo lavoro dietro le quinte è stato preziosissimo. Il responsabile dell’area tecnica ha sganciato una vera e propria, le dichiarazioni ...

Advertising

Sport_Fair : Scoppia una bomba sul #Milan dopo la vittoria dello scudetto: il dirigente #Maldini non le manda a dire sulla gesti… - CalcioWeb : Scoppia il caso #Maldini al #Milan: il dirigente rossonero non le manda a dire sulla gestione del rinnovo - beppe_peppe7 : @zavoli_anna Ma da dove è arrivato questo ! Tra poco scoppia in altra bomba ! ?? - ParliamoDiNews : Una Vita, tragedia ad Acacias! Scoppia la bomba: chi muore tra i vicini #tragedia #acacias #scoppia #bomba #muore… - BarisiGiancarlo : @Marilena0407 @damorantonio Daje che saremo milioni!. Er Bomba scoppia. ???????????????????? -