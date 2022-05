Sci alpino, l’Albania festeggia: “Con Lara Colturi possiamo avere una campionessa olimpica”. Anche Daniela Ceccarelli ottiene il passaporto (Di venerdì 27 maggio 2022) Il mondo dello sci alpino italiano è ancora scosso dalla decisione della giovanissima Lara Colturi, figlia di Daniela Ceccarelli, di cambiare nazionalità e di gareggiare con l’Albania dalla prossima stagione agonistica. Un brutto colpo per il futuro tricolore di questo sport, che deve registrare Anche il ‘salto della barricata’ della stessa madre. Così come la figlia, Anche la Ceccarelli, campionessa olimpica nel supergigante a Salt Lake City nel 2022, ha ottenuto nella giornata di ieri la nazionalità albanese, in una cerimonia tenutasi nella capitale Tirana agli ordini del Ministro degli interni Bledi Cuci che ha consegnato loro i nuovi passaporti, come riporta la Gazzetta dello Sport. Lo stesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Il mondo dello sciitaliano è ancora scosso dalla decisione della giovanissima, figlia di, di cambiare nazionalità e di gareggiare condalla prossima stagione agonistica. Un brutto colpo per il futuro tricolore di questo sport, che deve registrareil ‘salto della barricata’ della stessa madre. Così come la figlia,lanel supergigante a Salt Lake City nel 2022, ha ottenuto nella giornata di ieri la nazionalità albanese, in una cerimonia tenutasi nella capitale Tirana agli ordini del Ministro degli interni Bledi Cuci che ha consegnato loro i nuovi passaporti, come riporta la Gazzetta dello Sport. Lo stesso ...

Advertising

Eurosport_IT : 41 gare per le donne e 42 per gli uomini ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine - vitapinerolese : Sestriere: a dicembre torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino - Pierlun : RT @LudisIungit: Ottima serata in compagnia del campione svizzero di sci alpino #danielyule e del tecnico della #Svizzera #matteojoris. Ac… - LudisIungit : Ottima serata in compagnia del campione svizzero di sci alpino #danielyule e del tecnico della #Svizzera… - BaumgartnerGeo : RT @RSIsport: ?????? È ufficiale: Crans-Montana nel 2027 tornerà a ospitare i Mondiali di sci, esattamente a 40 anni dagli indimenticabili ca… -