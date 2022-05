«Sarà una grande festa»: Federica Gentile racconta il Radio Zeta Future hits live 2022 del 9 giugno 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tutto pronto. Evento sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove il 9 giugno è atteso il Radio Zeta Future hits live, il primo festival dedicato ai giovani (e non solo) con un cast stellare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Tutto pronto. Evento sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove il 9è atteso il, il primo festival dedicato ai giovani (e non solo) con un cast stellare.

Advertising

alexbarbera : Guardi le foto della premier finlandese Sanna Marin a Bucha e Irpin e alla fine te lo chiedi, con un filo di imbara… - fattoquotidiano : Strage in una scuola del Texas (21 morti), la più grave degli ultimi 10 anni. Biden annuncia: “Fermare la lobby del… - Giorgiolaporta : Quando c’è da revocare il cavalierato al #MarescialloTito, responsabile del massacro di migliaia di italiani nelle… - PaoloBianchessi : 4 giudici “nuovi” su 4 a @XFactor_Italia 2022 è una prova del nove non indifferente per @SkyItalia. In bocca al lup… - TJOdorey : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 25.05.2022 Bonito è stato portato oggi al rifugio, un cucciolo di una bellezza unica abbandonato a se stesso. Ha… -