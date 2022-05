Sanzioni Nordcorea | veto Russia e Cina all’Onu

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –hanno posto ilal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a una bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti con nuovecontro la Corea del Nord per le ripetute violazioni al bando ai test missilistici. E’ la prima volta dal 2006 che il fronte internazionale sulla Corea del Nord si spacca. Da allora, il Consiglio di sicurezza ha approvato compatto nove diverse risoluzioni contro Pyongyang. “Per la prima volta in 15 anni Paesi che fanno parte del Consiglio di sicurezza hanno usato il loro potere diper impedire al Consiglio di adempiere alle sue responsabilità, vale a dire, per fare in modo che la Corea del Nord risponda della proliferazione illegittima che promuove”, ha affermato, anche a nome di Giappone e Corea del Sud, la Rappresentante ...