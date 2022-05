Sanzioni alla Russia, la dura critica di Zelensky all’Ue (Di venerdì 27 maggio 2022) Kiev – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha criticato l’Unione Europea per non aver ancora applicato il sesto pacchetto di Sanzioni contro Mosca, sostenendo che la Russia riceve quasi un miliardo di euro al giorno dagli europei per l’approvvigionamento energetico. “Certo, ringrazio i nostri amici che stanno promuovendo nuove Sanzioni. Ma dove ha preso così tanto potere chi blocca il sesto pacchetto?”, ha dichiarato Zelensky, riferendosi in particolare all’Ungheria, tra i principali oppositori alle Sanzioni sul greggio russo. Budapest ritiene che nella proposta della Commissione europea ci siano ancora dettagli chiave da definire. “Il mondo non ha osato bloccare il sistema bancario russo”, il che consentirebbe di “privare l’aggressore dell’opportunità di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Kiev – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, hato l’Unione Europea per non aver ancora applicato il sesto pacchetto dicontro Mosca, sostenendo che lariceve quasi un miliardo di euro al giorno dagli europei per l’approvvigionamento energetico. “Certo, ringrazio i nostri amici che stanno promuovendo nuove. Ma dove ha preso così tanto potere chi blocca il sesto pacchetto?”, ha dichiarato, riferendosi in particolare all’Ungheria, tra i principali oppositori allesul greggio russo. Budapest ritiene che nella proposta della Commissione europea ci siano ancora dettagli chiave da definire. “Il mondo non ha osato bloccare il sistema bancario russo”, il che consentirebbe di “privare l’aggressore dell’opportunità di ...

