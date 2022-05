Santobono | piccoli pazienti vedranno finale Champions nel metaverso L’iniziativa di Confesercenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 maggio 2022) Domani, sabato 28 maggio, i bambini ricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale-Pausilipon vivranno attraverso ill’emozione delladellaLeague 2022. I giovanissimidell’ospedale napoletano, in anteprima mondiale (con riferimento specifico all’ambito sanitario e relativamente a ricoverati minorenni), vivranno l’ultimo atto della massima competizione Uefa come se fossero presenti personalmente in tribuna allo Stade de France di Parigi. Ciò sarà possibile grazie all’impegno diNapoli, alla disponibilità della Fondazione-Pausilipon, e alla sinergia di varie aziende specializzate nelle tecnologie VRO: Olimaint, Studiochain, Pointel Communication, Indao e Discover Campania. Ieri la presentazione ...