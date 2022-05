Salvini a Mosca, presto la missione del leader leghista. L'ironia di Letta: va dove gli batte il cuore (Di venerdì 27 maggio 2022) Ironizza il segretario del Pd, Enrico Letta , con queste parole: "Leggo che Salvini da Como ha annunciato che andrà a Mosca, non mi stupisce la cosa, anzi mi stupisce che arrivi così tardi l'annuncio ... Leggi su corriere (Di venerdì 27 maggio 2022) Ironizza il segretario del Pd, Enrico, con queste parole: "Leggo cheda Como ha annunciato che andrà a, non mi stupisce la cosa, anzi mi stupisce che arrivi così tardi l'annuncio ...

elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il leader della Lega Salvini potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni. Lo rendono noto ambienti del p… - repubblica : La Lega conferma: Salvini pronto a volare a Mosca - Pasquale_Mereu : RT @giovamartinelli: Per fare cosa? A che titolo? Con quali obbiettivi? Solo una 'carnevalata' fuori stagione? #Salvini - daniloricci64 : @AxiaFel Peggio, c'è Salvini ( il CAZZARONE) pronto a partire per Mosca -