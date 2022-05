Salute: ministero, vietata pubblicità che confonde integratori con farmaci (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Negli anni si è assistito ad un incremento delle modalità pubblicitarie volte a creare confusione tra farmaci e integratori, o addirittura a proporre gli integratori come farmaci". Ma per questi prodotti, "in merito alla etichettatura e alla pubblicità - con qualunque canale, incluso l'online - si sottolinea il divieto a fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie o a qualunque comparazione con i farmaci e gli effetti a questi ultimi attribuibili". E' il monito contenuto in una circolare della Direzione generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione del ministero della Salute, sul tema 'Indicazioni sull'uso delle piante e delle loro parti negli integratori ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Negli anni si è assistito ad un incremento delle modalità pubblicitarie volte a creare confusione tra, o addirittura a proporre glicome". Ma per questi prodotti, "in merito alla etichettatura e alla- con qualunque canale, incluso l'online - si sottolinea il divieto a fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie o a qualunque comparazione con ie gli effetti a questi ultimi attribuibili". E' il monito contenuto in una circolare della Direzione generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione deldella, sul tema 'Indicazioni sull'uso delle piante e delle loro parti negli...

