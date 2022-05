Advertising

LaFeltrinelli : Venerdì 27 maggio dalle ore 18.00, presso @Atipici Milano Colonne, @Salmolebon racconta “Blocco 181” (… - cheaterbag : RT wireditalia 'Oggi escono le prime due puntate di Blocco 181, la nuova serie prodotta da Sky Studios che racconta… - clarissa_gmai : RT @ErranteItaliano: @giugiulone @stebaraz @CarloCalenda Uno stralcio dall'articolo: Calenda è contrario alla “secolarizzazione forzata del… - wireditalia : Oggi escono le prime due puntate di Blocco 181, la nuova serie prodotta da Sky Studios che racconta la città, le su… - andreastoolbox : Blocco 181 racconta la Milano che facciamo finta di non vedere | Wired Italia -

Vanity Fair Italia

FOTO Da Blocco 181, serie prodotta e interpretata da, alla quarta e attesissima stagione di ... Trama: Torna l'epopea multigenerazionale chela storia della nascita dell'America come ...FOTO Da Blocco 181, serie prodotta e interpretata da, alla quarta e attesissima stagione di ... Trama: Torna l'epopea multigenerazionale chela storia della nascita dell'America come ... Salmo racconta Blocco 181: «Il confine tra buoni e cattivi non esiste» Ma com'è andata la prima volta sul set di Salmo «Mi sono sentito un direttore d'orchestra», ci racconta in questa video intervista, «Ed è stato anche un modo per realizzare uno dei miei sogni che ...“BLOCCO 181 - ORIGINAL SOUNDTRACK” più che un nuovo album di Salmo è un album collaborativo che vede Salmo alla direzione artistica.