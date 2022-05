Salernitana: può arrivare dal Napoli, a sorpresa! (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’incredibile cavalcata salvezza, la dirigenza della Salernitana è già al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione, e potrebbe guardare in casa Napoli per diversi innesti. I granata sono alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il secondo campionato di Serie A di fila e la squadra attuale verrà sicuramente rivoluzionata. Sul taccuino di Sabatini e soci ci sarebbe il nome di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 di proprietà del Napoli e nel giro della Nazionale Under 21, che ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A dei grigiorossi. Il calciatore piace molto al presidente Iervolino, come riporta tuttoSalernitana.com. Gaetano, Cremonese (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) In attesa di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’incredibile cavalcata salvezza, la dirigenza dellaè già al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione, e potrebbe guardare in casaper diversi innesti. I granata sono alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il secondo campionato di Serie A di fila e la squadra attuale verrà sicuramente rivoluzionata. Sul taccuino di Sabatini e soci ci sarebbe il nome di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 di proprietà dele nel giro della Nazionale Under 21, che ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A dei grigiorossi. Il calciatore piace molto al presidente Iervolino, come riporta tutto.com. Gaetano, Cremonese (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) In attesa di ...

