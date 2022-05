Sabatini: “Napoli non da Scudetto, c’è il fantasma di Maradona”. Poi la chiosa su Cavani (Di venerdì 27 maggio 2022) Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è stato intervistato da La Repubblica. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Scudetto? Questo campionato ha fatto capire l’importanza di conoscenza, preparazione e perseveranza. Il Napoli ha fatto un ottimo percorso, perché il terzo posto è un risultato eccellente, ma onestamente non penso avesse una squadra da Scudetto. FOTO: Getty – Napoli Milan Il fantasma di Maradona pesa tantissimo e opprime. Il ricordo di Diego schiaccia la squadra e quando si tratta di stringere i bulloni, le mani si indeboliscono. Cavani? Non voglio illudere i tifosi di Salerno, Cavani è inavvicinabile. Ha un prezzo troppo alto per la Salernitana. Ribery invece ha il rinnovo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Il direttore sportivo della Salernitana Walterè stato intervistato da La Repubblica. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “? Questo campionato ha fatto capire l’importanza di conoscenza, preparazione e perseveranza. Ilha fatto un ottimo percorso, perché il terzo posto è un risultato eccellente, ma onestamente non penso avesse una squadra da. FOTO: Getty –Milan Ildipesa tantissimo e opprime. Il ricordo di Diego schiaccia la squadra e quando si tratta di stringere i bulloni, le mani si indeboliscono.? Non voglio illudere i tifosi di Salerno,è inavvicinabile. Ha un prezzo troppo alto per la Salernitana. Ribery invece ha il rinnovo ...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Il giudizio di #Sabatini: 'Il fantasma di #Maradona pesa tantissimo per il #Napoli e schiaccia la squadra' - Pall_Gonfiato : Il giudizio di #Sabatini: 'Il fantasma di #Maradona pesa tantissimo per il #Napoli e schiaccia la squadra' - tuttonapoli : Salernitana, Sabatini: 'Non penso Napoli avesse squadra da scudetto. Fantasma di Maradona opprime' - cn1926it : #Salernitana, #Sabatini: “#Cavani è inavvicinabile, ha un prezzo troppo alto” - napolista : Sabatini: «Non credo che il Napoli fosse da scudetto e poi il fantasma di Maradona opprime» A Repubblica: «il 3° p… -