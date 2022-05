Sabatini: «L’amore di Salerno funziona per la mia psiche. Nicola commosso, credo pensasse al figlio» (Di venerdì 27 maggio 2022) Walter Sabatini si racconta a Emanuela Audisio per Repubblica. Resto a Salerno perché mi amano di un amore folle e io ne ho bisogno. funziona per la mia psiche. La gente mi vede, frena, parcheggia la macchina, mi saluta, mi incita, senza essere invadente. Come l’ha convinta Davide Nicola? «Quando al primo allenamento l’ho sentito incitare un giocatore a marcare l’avversario. Gli ha urlato: rincorrilo con felicità. Non mi era mai capitato. È stato un segnale, a volte non vedi la strategia, ma un particolare. Il messaggio era: questo è il nostro mestiere, ma lo possiamo fare con leggerezza. Per me è stata l’anticipazione di qualcosa. L’ho visto commosso quando sono state lanciate in cielo delle lanterne, credo che lui emotivamente in quel momento ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Waltersi racconta a Emanuela Audisio per Repubblica. Resto aperché mi amano di un amore folle e io ne ho bisogno.per la mia. La gente mi vede, frena, parcheggia la macchina, mi saluta, mi incita, senza essere invadente. Come l’ha convinta Davide? «Quando al primo allenamento l’ho sentito incitare un giocatore a marcare l’avversario. Gli ha urlato: rincorrilo con felicità. Non mi era mai capitato. È stato un segnale, a volte non vedi la strategia, ma un particolare. Il messaggio era: questo è il nostro mestiere, ma lo possiamo fare con leggerezza. Per me è stata l’anticipazione di qualcosa. L’ho vistoquando sono state lanciate in cielo delle lanterne,che lui emotivamente in quel momento ...

