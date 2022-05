Rose Montmasson | storia di una patriota italiana

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Coraggiosa, indipendente, rivoluzionaria: ecco chi era l’Angelo di Calatafimi, come la ribattezzarono per il suo prezioso contributo al fronte durante la celebre battaglia, l’unica donna a partecipare attivamente alla Spedizione dei Mille, la nostra. Ecco chi era, diventata per tutti Rosalia.“Rosalia”I libri disono ricchi di battaglie, guerre e resistenze che gli uomini nel corso dei secoli hanno combattuto. Lo hanno fatto per difendere la terra dagli invasori, per conquistare nuovi territori, per unificare il nostro Paese. Condottieri, combattenti valorosi e personaggi illustri che tutti conosciamo per quelle gesta eroiche che meritano di essere commemorate e celebrate. Tutti uomini, ma non solo. No perché al ...