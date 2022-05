Roma ubriaca di gioia per la Conference (e la libertà ritrovata) ora vuole sognare in grande (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - C'è la Roma che ha vinto un trofeo e non succedeva da un bel po' di anni, è vero. C'è Special One Josè Mourinho che ha trasformato una squadra di giocatori medi (con un paio di stelle e qualche gregario di valore) in un gruppo vincente, capace di rendere al 110% nelle 3-4 partite decisive della stagione e portare al Circo Massimo una coppa europea che mancava nella bacheca di una squadra italiana da 12 anni. Vero anche questo. Ma forse 48 ore di follie non stop per le strade della capitale hanno ragioni più profonde e lontane, che la sola vittoria della Conference League – per carità, preziosissima e inattesa – forse non potrebbe spiegare. I giornali lo hanno raccontato bene: in strada sono scesi anche tanti ‘Romanisti quando ero bambino', tifosi improvvisati che hanno riesumato la bandiera dalla soffitta pur di inforcare un ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - C'è lache ha vinto un trofeo e non succedeva da un bel po' di anni, è vero. C'è Special One Josè Mourinho che ha trasformato una squadra di giocatori medi (con un paio di stelle e qualche gregario di valore) in un gruppo vincente, capace di rendere al 110% nelle 3-4 partite decisive della stagione e portare al Circo Massimo una coppa europea che mancava nella bacheca di una squadra italiana da 12 anni. Vero anche questo. Ma forse 48 ore di follie non stop per le strade della capitale hanno ragioni più profonde e lontane, che la sola vittoria dellaLeague – per carità, preziosissima e inattesa – forse non potrebbe spiegare. I giornali lo hanno raccontato bene: in strada sono scesi anche tanti ‘nisti quando ero bambino', tifosi improvvisati che hanno riesumato la bandiera dalla soffitta pur di inforcare un ...

