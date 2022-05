(Di venerdì 27 maggio 2022) Lorenzoè stato nominato2021/22, come si legge nel comunicato ufficiale sul sitoUefa: “Il 25enne centrocampistaè stato una costante spina nel fianco delle squadre avversarie, segnando il primo dei suoi cinque gol nella primissima partita contro il Trabzonspor nel turno preliminare. Dalla fase a gironi in poi ha registrato 22 tiri e solo il compagno Tammy Abraham ne ha tentati di piu’.ha messo a segno anche due assist vincenti”. Il capitanopoi è stato anche inserito nellaformazionestagione di...

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Pellegrini eletto miglior giocatore della Conference League - santiagorojas4 : RT @CheccoCasano: Il capitano della #Roma, Lorenzo #Pellegrini è stato eletto dall’UEFA miglior calciatore della #ConferenceLeague 2022/23… - pazzamentejuve : ?? La Roma è interessata a #McKennie. [Dario Pellegrini - Juventibus] - infoitsport : Roma, Pellegrini: 'Festeggiamo e poi ripartiamo'. Mancini: 'Godiamocela' - infoitsport : Roma vince Conference League, Pellegrini: 'E' solo l'inizio' -

Dopo il tennis, dall'11 al 21 agosto,ospiterà anche la 36esima edizione dei Campionati ... Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l'addio di Federica, ma con ...... il titolo di miglior giocatore va a Lorenzo PellegriniGrande gioia in casaper la vittoria ... Lorenzo© LaPresseLorenzoha sollevato il trofeo da capitano e ha incassato ..."Ti hanno tolto la Roma ma non la tua curva", gli scrisse ... Trentotto lunghi anni, da Agostino Di Bartolomei a Lorenzo Pellegrini. E adesso i due capitani, sulle mura testaccine, mostrano ...Prima di parlare della Roma, prima di criticare la squadra della Capitale ... Da lì arrivano le galoppate di Abraham per aiutare in difesa, da lì arriva la passione di Pellegrini, da lì arrivano le ...