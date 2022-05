Roma, Mourinho va in vacanza dopo il successo in Conference: “Arrivederci” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo la conquista della Conference League 2021/2022, ha salutato i tifosi pubblicando sui propri social un ‘Arrivederci Roma’ con due cuori giallorossi. L’allenatore portoghese, infatti, è partito per le vacanze, come si può intuire dallo scatto che lo immortala in abiti casual all’aeroporto di Fiumicino. Alcuni tifosi, però, si sono subito preoccupati per il futuro di Mou sulla panchina del club capitolino. “In che senso Arrivederci? Mister nun me fa preoccupà” scrive un sostenitore. E un altro: “Non fa scherzi do vai Jose'”. E ancora: “Ci fai prendere paura!!”. Mourinho ha comunque rassicurato i Romanisti al termine della finale di Tirana contro il Feyenoord, confermando la sua permanenza nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tecnico della, Josèla conquista dellaLeague 2021/2022, ha salutato i tifosi pubblicando sui propri social un ‘’ con due cuori giallorossi. L’allenatore portoghese, infatti, è partito per le vacanze, come si può intuire dallo scatto che lo immortala in abiti casual all’aeroporto di Fiumicino. Alcuni tifosi, però, si sono subito preoccupati per il futuro di Mou sulla panchina del club capitolino. “In che senso? Mister nun me fa preoccupà” scrive un sostenitore. E un altro: “Non fa scherzi do vai Jose'”. E ancora: “Ci fai prendere paura!!”.ha comunque rassicurato inisti al termine della finale di Tirana contro il Feyenoord, confermando la sua permanenza nella ...

lapoelkann_ : Grande Roma ????????!!!! Complimenti alla Roma e Mourinho per aver portato questa coppa in Italia ???? !!!!! Meritatissima!!! - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - OfficialASRoma : ?? José... MOURINHO! ?? ?? Noi siamo la... ROMA! ?? #UECLfinal - Giusepp25812703 : RT @giancarloper: cammino lazio coppa delle coppe: losanna, partizan, panionios, lokomitv mosca, in finale maiorca. cammino roma conference… - FABI0TRP2punt0 : RT @giancarloper: cammino lazio coppa delle coppe: losanna, partizan, panionios, lokomitv mosca, in finale maiorca. cammino roma conference… -