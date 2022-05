Roma, il pericolo delle aree verdi abbandonate: forasacchi danneggiano i timpani dei cani, segnalazioni dei residenti inascoltate (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma. Anche una semplice e rilassante passeggiata con il proprio cane può diventare una sciagura, soprattutto se fatta in corrispondenza di aree verdi lasciate a loro stesse, senza cura, attenzioni e completamente abbandonate. Lì la vegetazione cresce spontaneamente, creando un habitat sfavorevole anche per i nostri cuccioli: zecche, sporcizia, graminacee e tutto il resto. Passeggiata trasformata in sciagura per un cucciolo Proprio oggi, infatti, una banale passeggiata mattutina in via Monte Cervialto è costata molto cara ad uno dei residenti che aveva deciso, come di consueto, di portare a spasso il suo cane, un Bull Terrier di 5 anni, proprio sul marciapiede accanto alla famosa area verde abbandonata. Durante la passeggiata un forasacco gli è entrato direttamente nell’orecchio: il povero animale ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022). Anche una semplice e rilassante passeggiata con il proprio cane può diventare una sciagura, soprattutto se fatta in corrispondenza dilasciate a loro stesse, senza cura, attenzioni e completamente. Lì la vegetazione cresce spontaneamente, creando un habitat sfavorevole anche per i nostri cuccioli: zecche, sporcizia, graminacee e tutto il resto. Passeggiata trasformata in sciagura per un cucciolo Proprio oggi, infatti, una banale passeggiata mattutina in via Monte Cervialto è costata molto cara ad uno deiche aveva deciso, come di consueto, di portare a spasso il suo cane, un Bull Terrier di 5 anni, proprio sul marciapiede accanto alla famosa area verde abbandonata. Durante la passeggiata un forasacco gli è entrato direttamente nell’orecchio: il povero animale ha ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, il pericolo delle aree verdi abbandonate: forasacchi danneggiano i timpani dei cani, segnalazioni dei residen… - coldiretti : Peste suina a Roma, Coldiretti protesta in piazza: «I cinghiali sono un pericolo» - TuttoSuRoma : Peste suina, il blitz a #Roma per l'abbattimento dei cinghiali: «D'accordo 8 italiani su 10, sono un pericolo» - GaretJax81 : Ieri 'L'inter ha in mano Dybala' 'Mkhitaryan è fatta' 'Bremer vuole solo l'inter, c'è l'accordo.' Oggi '#Dybala, I… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Peste suina, il blitz a Roma per l'abbattimento dei cinghiali: «D'accordo 8 italiani su 10, sono un pericolo» -