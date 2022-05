Roma, dopo i festeggiamenti si pensa al mercato: i nomi per la Champions (Di venerdì 27 maggio 2022) La Roma dopo i festeggiamenti per la Conference pensa già al mercato: la lista di nomi per puntare la Champions L’obiettivo della Roma per la prossima stagione è di entrare nelle prime quattro posizioni per l’accesso alla Champions League. Mourinho resta in giallorosso per portare avanti il progetto che lo ha visto trionfare in Conference al primo anno. dopo i festeggiamenti la Roma pensa già al mercato e sono diversi i nomi sul tavolo di Thiago Pinto per il futuro. In difesa piace Senesi del Feyenoord, avversario affrontato proprio qualche giorno fa in finale a Tirana. Per l’attacco il nome caldo è Guedes del Valencia, mentre a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Laper la Conferencegià al: la lista diper puntare laL’obiettivo dellaper la prossima stagione è di entrare nelle prime quattro posizioni per l’accesso allaLeague. Mourinho resta in giallorosso per portare avanti il progetto che lo ha visto trionfare in Conference al primo anno.lagià ale sono diversi isul tavolo di Thiago Pinto per il futuro. In difesa piace Senesi del Feyenoord, avversario affrontato proprio qualche giorno fa in finale a Tirana. Per l’attacco il nome caldo è Guedes del Valencia, mentre a ...

