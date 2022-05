Roland Garros | risultati italiani | quattro racchette azzurre ancora in corsa

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il torneo parigino su terra rossa continua a calamitare tutte le attenzioni del mondo tennistico. La Francia è diventata, in questo breve ma intenso periodo, il centro del mondo della racchetto con uno degli Slam più importanti e famosi di scena a Parigi. Tantissimi gli atleti accorsi per scrivere la storia di questa manifestazione, con la spedizione azzurra protagonista della giornata di ieri. Ecco cosa è successo alcon idegli. Il bilancio è positivo.degli: avanti Sonego, Sinner, Trevisan e Giorgial terzo turno del2022.speranze per centrare i quarti ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - sportmediaset : Sinner ribalta Carballes Baena e va al terzo turno. Avanti anche Sonego e Giorgi #RolandGarros… - Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - skillandbet : ?? Roland Garros - Venerdì #27Maggio ? Pronostici degli Esperti ? Schedine Vincenti ? Migliori Quote ? Bonus… - Tennis_Ita : Roland Garros, Camila Giorgi: 'Contro Sabalenka sarà una sfida molto interessante' -

L'altotesino Jannik Sinner accede al terzo turno alsuperando in 4 set lo spagnolo Carballes Baena senza però convincere troppo. La sua risposta alle critiche in conferenza stampaIga Swiatek ha raggiunto le 30 vittorie consecutive. La numero 1 del mondo ha perso solo quattro game nei primi due turni al, dove ha trionfato nel 2020 con una facilità e un'autorevolezza che avevano stupito tutti. Oggi quelle doti, messe in mostra in misura maggiore e con superiore continuità, non sono più ...Lorenzo Musetti si è battuto fino all’ultimo contro Stefanos Tsitsipas, nel primo turno del Roland Garros. Per il tennista carrarese si è vista una partita analoga a quella contro Novak Djokovic dello ...DJOKOVIC-BEDENE STREAMING GRATIS – Novak Djokovic e Aljaz Bedene si sfideranno nel primo pomeriggio al Philippe Chatrier, nell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros. L’Open di Francia ...