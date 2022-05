Roland Garros, Irina-Camelia Begu dopo l’incidente con la racchetta: “Momento imbarazzante” (Di venerdì 27 maggio 2022) Un brutto episodio ieri durante la quinta giornata del Roland Garros, a cui si fa davvero fatica a credere che sia addirittura successo. Durante il match tra Irina-Camelia Begu ed Ekaterina Alexandrova, la prima ha lanciato per frustrazione la racchetta sulla terra, ottenendo però un rimbalzo e colpendo un bambino sugli spalti. Un episodio che per le prime ha lasciato sbigottiti, con la tennista rumena che poi, al termine del match, si è andata a scusare con il bambino, ma l’episodio non ha lasciato indifferenti, ricordando anche ciò che successe a Novak Djokovic all’US Open 2020, quando colpì un giudice di linea scagliando una palla con rabbia contro un tendone e beccandosi la squalifica dal torneo. Subito dopo il match, la Begu è stata incalzata su ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Un brutto episodio ieri durante la quinta giornata del, a cui si fa davvero fatica a credere che sia addirittura successo. Durante il match traed Ekaterina Alexandrova, la prima ha lanciato per frustrazione lasulla terra, ottenendo però un rimbalzo e colpendo un bambino sugli spalti. Un episodio che per le prime ha lasciato sbigottiti, con la tennista rumena che poi, al termine del match, si è andata a scusare con il bambino, ma l’episodio non ha lasciato indifferenti, ricordando anche ciò che successe a Novak Djokovic all’US Open 2020, quando colpì un giudice di linea scagliando una palla con rabbia contro un tendone e beccandosi la squalifica dal torneo. Subitoil match, laè stata incalzata su ...

