Roland Garros 2022 | Novak Djokovic liquida Aljaz Bedene e vola agli ottavi!

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si è concluso il match della sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, deldi tennis: in campo, per il terzo turno della parte alta, oggi il numero 1 del mondo, il serbo, che hato lo slovenoper 6-3 6-3 6-2 in un’ora ore e 46 minuti. Al quarto turno per il serbo ci sarà l’argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 15. Nel primo set il serbo manca un break point nel secondo gioco ed altri quattro nel quarto.centra lo strappo nel sesto game, quando, da sotto 40-0, infila cinque punti in risposta esul 4-2, per poi chiudere comodamente sul 6-3 dopo 36 minuti. La seconda partita vede lo strappo arrivare molto presto, ...

In carrozza vola agli ottavi di finale il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 6 - 3 6 - 3 6 - 2 lo sloveno Aljaz Bedene. Il povero Bedene ha retto non più di 20 minuti, fino allo ...Momenti complicati per Simona Halep. la tennista romena, numero 19 al mondo, è uscita di scena ieri dal, ai 32esimi, perdendo il match contro la cinese Zheng. Simona Halep ha dovuto fare i conti con un attacco di panico, che ha complicato le cose e ha poi voluto mettersi a nudo, ...Si è concluso il match della sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il terzo turno della parte alta, oggi il numero 1 ...Martina Trevisan si è qualificata agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. La tennista italiana ha sconfitto l'australiana Saville in due set e si è così guadagnata la possibilità di proseguire l ...