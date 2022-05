Roland Garros 2022, Martina Trevisan esaltante! Piega Daria Saville in 2 set e approda agli ottavi! (Di venerdì 27 maggio 2022) Continua il momento d’oro di Martina Trevisan. Dopo le belle vittorie contro Harriet Dart e Magda Linette, l’azzurra (n.59 al mondo) sconfigge anche l’australiana Daria Saville (n.127 del ranking) per 6-3 6-4 e accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Per la nativa di Firenze si tratta dell’ottavo successo di fila tra Rabat e Parigi. Al prossimo turno ci sarà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Dopo un inizio di studio, è Trevisan ad allungare con il break del 3-1. Saville prova a rientrare nel set nel settimo gioco, ma la nostra portacolori è brava ad annullare l’unica palla del controbreak e salire sul 5-2. L’australiana trova il 3-5, poi il set si ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Continua il momento d’oro di. Dopo le belle vittorie contro Harriet Dart e Magda Linette, l’azzurra (n.59 al mondo) sconfigge anche l’australiana(n.127 del ranking) per 6-3 6-4 e accedeottavi di finale del. Per la nativa di Firenze si tratta dell’ottavo successo di fila tra Rabat e Parigi. Al prossimo turno ci sarà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Dopo un inizio di studio, èad allungare con il break del 3-1.prova a rientrare nel set nel settimo gioco, ma la nostra portacolori è brava ad annullare l’unica palla del controbreak e salire sul 5-2. L’australiana trova il 3-5, poi il set si ...

