Roland Garros 2022, Martina sei uno spettacolo: Trevisan batte anche Saville, è agli ottavi (Di venerdì 27 maggio 2022) Martina Trevisan regala spettacolo e vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra domina anche l’australiana Daria Saville, ai più conosciuta anche come Gavrilova, e lo fa con lo score finale di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventinove minuti di partita. La toscana raggiunge per la seconda volta in carriera il quarto turno a Parigi e, domenica, affronterà la vincente del match che vede opposte la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aljiaksandra Sasnovich. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partita comincia sempre nel segno di Martina. L’azzurra tiene agevolmente i suoi turni di servizio, senza fare fatica, e poi strappa la battuta alla Saville nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022)regalae voladi finale del. L’azzurra dominal’australiana Daria, ai più conosciutacome Gavrilova, e lo fa con lo score finale di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventinove minuti di partita. La toscana raggiunge per la seconda volta in carriera il quarto turno a Parigi e, domenica, affronterà la vincente del match che vede opposte la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aljiaksandra Sasnovich. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partita comincia sempre nel segno di. L’azzurra tiene agevolmente i suoi turni di servizio, senza fare fatica, e poi strappa la battuta allanel ...

