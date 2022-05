Roland Garros 2022 | Francisco Cerundolo denunciato da un tassista di Parigi | è accusato di aggressione

(Di venerdì 27 maggio 2022) Perqueste ore non sono proprio le più serene della sua vita. Il tennista argentino, secondo la testata francese Francebleu.fr, è stato infatti protagonista di un episodio che getta una luce pessima sul suo, finito subito per mano del britannico Daniel Evans. La situazione, nel report, è la seguente:, con altre cinque persone, avrebbe provato a prendere un taxi, trovandosi ancora a. Solo che in sei non ci potevano entrare: il massimo consentito è di cinque persone (quattro più l’autista).: Martina Trevisan torna a caccia degli ottavi. Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz tutti in campo Di fronte al no del, l’argentino si sarebbe innervosito ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - sportmediaset : Sinner ribalta Carballes Baena e va al terzo turno. Avanti anche Sonego e Giorgi #RolandGarros… - Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - VendingNewsD : Lavazza rinnova la partnership con Roland-Garros fino al 2025 - VendingPeople : Lavazza rinnova la partnership con Roland-Garros fino al 2025 -

Rafael Nadal Rafael Nadal ha ottenuto la sua 300ma vittoria in uno Slam battendo Corentin Moutet al secondo turno del2022 . Pur senza brillare particolarmente, il fenomeno spagnolo si è comunque imposto in tre set sul Philippe Chatrier. L'ex numero 1 del mondo non è ancora al top della forma e dovrà ...Guai in vista per Francisco Cerúndolo. Il 23enne è stato arrestato per aver aggredito con uno schiaffo un tassista. L'argentino, eliminato al primo turno delda Evans, era in stato d'ebbrezza, come riporta France Bleu. L'uomo avrebbe impedito a Cerundolo di salire sul taxi per motivi di capienza, poi la tensione sfociata nell'aggressione e ...Carlos Alcaraz ha letteralmente rubato la scena in questa (quasi) prima metà di 2022. Con quattro titoli conquistati finora in stagione, il giovane talento di El Palmar è risultato forse il giocatore ...Lorenzo Musetti si è battuto fino all’ultimo contro Stefanos Tsitsipas, nel primo turno del Roland Garros. Per il tennista carrarese si è vista una partita analoga a quella contro Novak Djokovic dello ...