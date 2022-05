(Di venerdì 27 maggio 2022) Laper il, che si svolgerà adiil 12, è una manifestazione con un alto valore simbolico, ma anche concreto. Nasce da un’idea di AMI-AmbienteMareItalia, in collaborazione con il Circolo Nauticodie il Circolo, con l’obiettivo di coinvolgere diportisti e armatori di Civitavecchia e di tutta Italia in unadi sensibilizzazione ambientale.per il, armatori e diportisti a tutela del mare Durante laarmatori e diportisti sono chiamati a monitorare lo stato di inquinamento del Mare, raccogliendo eventuali rifiuti galleggianti con un retino fornito ...

PressMareItalia : La '#VeleggiataperilPianeta', che si svolgerà a #RivadiTraiano il 12 giugno p.v., è una manifestazione con un alto… - ShareMySea_IT : Riva di Traiano: il 12 giugno 'La Veleggiata per il Pianeta' con AMI, CNRT e Granlasco - Terzobinarioit : Riva di Traiano, sabato torna la '1000 vele per Garibaldi' da Civitavecchia a La Maddalena - PressMareItalia : Ritorna, dopo il forzato stop di due anni causato dalla pandemia, la “#1000VeleperGaribaldi”, #regata che porta le… - capitan_seven : @SPaiolo Bellissimo quel marina Riva di Traiano, ci sono passato poco tempo fa e mi è piaciuto molto -

Nautica.it

Serata di intenso lavoro quella di ieri per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 19 gli uomini della Bonifazi sono intervenuti all'interno del porto turisticodiper un automobile che perdeva metano.I vigili del fuoco di Civitavecchia nella serata di ieri sono intervenuti all'interno del porto turisticodiper un automobile che perdeva metano. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno subito delimitato l'area predisponendo un perimetro di sicurezza, allestito un presidio antincendio ed in ... Riva di Traiano: il 12 giugno "La Veleggiata per il Pianeta" con AMI, CNRT e Granlasco Ai partecipanti verrà consegnato un retino per la raccolta dei rifiuti in mare oltre a una T-Shirt, un cappellino e una bandiera da paterazzo di AMI Ambiente Mare Italia Riva di Traiano, 26 maggio 20 ...La "Veleggiata per il Pianeta", che si svolgerà a Riva di Traiano il 12 giugno p.v., è una manifestazione con un alto valore simbolico, ma anche concreto. Nasce da un'idea di AMI-AmbienteMareItalia, i ...