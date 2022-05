Riforma reclutamento, il Pd: “Vogliamo garantire alla scuola investimenti adeguati e retribuzioni a livello europeo” [VIDEO] (Di venerdì 27 maggio 2022) La nuova Riforma del reclutamento e della formazione è il titolo dell'incontro online organizzato dal Partito democratico. Coordinato da Stefania Lio, sono intervenuti Irene Manzi, coordinatrice scuola dem e Manuela Ghizzoni, coordinatrice Istruzione, Università e Ricerca. L'articolo Riforma reclutamento, il Pd: “Vogliamo garantire alla scuola investimenti adeguati e retribuzioni a livello europeo” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) La nuovadele della formazione è il titolo dell'incontro online organizzato dal Partito democratico. Coordinato da Stefania Lio, sono intervenuti Irene Manzi, coordinatricedem e Manuela Ghizzoni, coordinatrice Istruzione, Università e Ricerca. L'articolo, il Pd: “

Advertising

pdnetwork : Alle 18.30 diamo il via al ciclo di incontri sulla riforma della scuola. Si discuterà del Decreto 36, la nuova ri… - orizzontescuola : Riforma reclutamento, il Pd: “Vogliamo garantire alla scuola investimenti adeguati e retribuzioni a livello europeo… - Profilo3Marco : RT @pdnetwork: Alle 18.30 diamo il via al ciclo di incontri sulla riforma della scuola. Si discuterà del Decreto 36, la nuova riforma del… - GuadagnoRaffae2 : RT @pdnetwork: Alle 18.30 diamo il via al ciclo di incontri sulla riforma della scuola. Si discuterà del Decreto 36, la nuova riforma del… - Gigionda : New video by Partito Democratico: Decreto 36 - La nuova riforma del reclutamento e della formazione -