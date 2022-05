Riforma fiscale si riparte: catasto, doppia aliquota, Irpef, come saranno le nuove tasse (Di venerdì 27 maggio 2022) riparte l’esame della delega fiscale. Raggiunta l’intesa tra i partiti della maggioranza, l’Aula della Camera esaminerà il testo a partire dal 20 giugno Leggi su corriere (Di venerdì 27 maggio 2022)l’esame della delega. Raggiunta l’intesa tra i partiti della maggioranza, l’Aula della Camera esaminerà il testo a partire dal 20 giugno

