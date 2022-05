Reina parla del futuro, la Lazio pensa a Chust (Di venerdì 27 maggio 2022) La Lazio pensa al futuro. Reina parla del suo futuro, delle sue ambizioni e della sua permanenza con i biancoceleste. Piace sempre Carnesecchi, ma la trattativa con l’Atalanta è difficile. In difesa si sta visionando Chust, in scadenza col Real Madrid. Per Caputo la pista si è raffreddata. Reina parla del futuro: ancora un anno alla Lazio? In un’intervista rilasciata a El Diario de Mallorca, l’ex Napoli e Liverpool ha parlato del suo futuro. “Giocherò un altro anno e penso che sarà l’ultimo. Sarà il ventiquattresimo da professionista e chiuderà la mia carriera. L’idea che ho è questa, poi è chiaro che nel calcio mai dire mai. Questa stagione è andata bene, con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Laaldel suo, delle sue ambizioni e della sua permanenza con i biancoceleste. Piace sempre Carnesecchi, ma la trattativa con l’Atalanta è difficile. In difesa si sta visionando, in scadenza col Real Madrid. Per Caputo la pista si è raffreddata.del: ancora un anno alla? In un’intervista rilasciata a El Diario de Mallorca, l’ex Napoli e Liverpool hato del suo. “Giocherò un altro anno e penso che sarà l’ultimo. Sarà il ventiquattresimo da professionista e chiuderà la mia carriera. L’idea che ho è questa, poi è chiaro che nel calcio mai dire mai. Questa stagione è andata bene, con ...

