Regno Unito, Kevin Spacey accusato di nuovo per violenza sessuale: questa volta su tre uomini (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovi guai per Kevin Spacey. L'attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica, 62 anni, è stato accusato in Gran Bretagna per aver commesso quattro violenze sessuali nei confronti di tre uomini. Kevin Spacey è stato travolto dalle accuse di molestie sessuali già nel 2017, che hanno avuto pesanti ripercussioni sulla sua carriera A darne notizia è stato il Crown Prosecution Service, che nel comunicato diffuso scrive che Spacey "è stato anche accusato di aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali con penetrazione senza consenso". "Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che i procedimenti penali contro il signor Spacey sono attivi e che ha diritto a un processo equo"

