Regionali in Sicilia | Fava | “Primarie? Cinque stelle frenano Se non se la sentono di farle perché pensano di perdere | non sono obbligati”

"Le Primarie? Non le ha prescritte il medico, se i 5 stelle non se la sentono perché pensano di perderle o perché rivendicano una primogeniture, non sono obbligati". Così durante una diretta dedicata al trentennale delle stragi mafiose con il giornalista Giuseppe Pipitone (RIVEDI QUI L'INTEGRALE), il presidente della Commissione antimafia Siciliana, Claudio Fava ha commentato il dibattito in corso tra M5s, Pd e Sinistra per scegliere un candidato per le prossime Regionali attraverso le Primarie. Un'intesa che non ha ancora preso una forma certa, e su cui i vertici, soprattutto quelli del Movimento 5 stelle, restano cauti preferendo parlare di "possibilità".

