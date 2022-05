Regina Elisabetta, il tradimento è devastante: ‘pugnalata’ alle spalle proprio da lei (Di venerdì 27 maggio 2022) La Regina più longeva della storia del Regno Unito è stata tradita da una persona a lei vicinissima. Ecco di che cosa si tratta La figura di sua Maestà è amatissima da tutto il popolo che da ormai quasi sette decenni è fedele ad Elisabetta II. Lo stesso discorso vale per i componenti della royal family, i quali stimano e rispettano quella che è la regnante più longeva della pluricentenaria storia britannica. Tuttavia, tra di loro c’è una persona che in qualche maniera, in tempi non sospetti, l’ha tradita confessando un segreto che la riguarda. Regina Elisabetta II (Websource)Come tutti sanno, la Regina è una donna orgogliosa che odia evidenziare le proprie difficoltà e i propri limiti. proprio per questo motivo, quando di recente è finita per un periodo sulla sedia a ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 27 maggio 2022) Lapiù longeva della storia del Regno Unito è stata tradita da una persona a lei vicinissima. Ecco di che cosa si tratta La figura di sua Maestà è amatissima da tutto il popolo che da ormai quasi sette decenni è fedele adII. Lo stesso discorso vale per i componenti della royal family, i quali stimano e rispettano quella che è la regnante più longeva della pluricentenaria storia britannica. Tuttavia, tra di loro c’è una persona che in qualche maniera, in tempi non sospetti, l’ha tradita confessando un segreto che la riguarda.II (Websource)Come tutti sanno, laè una donna orgogliosa che odia evidenziare le proprie difficoltà e i propri limiti.per questo motivo, quando di recente è finita per un periodo sulla sedia a ...

matte051 : Io non lo so ma le campane della chiesa di sto cazzo di quartiere è dalle 8 che stanno suonando diopo***. Si sta sp… - Ronnie09522647 : La regina Elisabetta che donna! Pensate che da giovane, aveva come cucciolo un velociraptor...?????????? - m_fabiosixthree : RT @Phastidio: La finale di Champions' tra costei ed Elisabetta Franchi sarà trasmessa in diretta La regina delle boutique Fausti: «Ai c… - BeaVolina : nonna'senti devi andare a casa di tuo cugino' io' ma non lo vedo da due anni e non lo sento ma che ci vado a fare?… - ParliamoDiNews : Regina Elisabetta tradita dalla figlia Anna. Il segreto: `Usa una..` - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… -