Reggio Emilia, la festa promozione e il dubbio Superlega. Bertaccini: 'Avremo la forza' (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ultima volta c'era ancora la lira e l'Italia del volley aveva vinto uno solo dei tre Mondiali conquistati. Giocavano Jan Held e Andrea Brogioni, con Ljubo Travica in panchina. Sono passati quasi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ultima volta c'era ancora la lira e l'Italia del volley aveva vinto uno solo dei tre Mondiali conquistati. Giocavano Jan Held e Andrea Brogioni, con Ljubo Travica in panchina. Sono passati quasi ...

Advertising

SerieA : 11 anni dopo il @acmilan è campione d’Italia ????? A Reggio Emilia i ??? alzano al cielo la ?????? #MILANSCUDETTO… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a Reggio Emilia accolto da centinaia di tifosi rossoneri. Domani è il grande giorno! Verso… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - castoro_vp : RT @maxcollini67: Per il mio ufficetto di 60 mq a Reggio Emilia pago 6.000 euro di affitto annui + iva al 22% (è il 10 per cento circa del… - Gazzetta_it : Reggio Emilia, la festa promozione e il dubbio Superlega. Bertaccini: 'Avremo la forza' #volley -