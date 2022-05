Referendum, i dem per il Sì lanciano l’appello e ‘richiamano’ la Rai (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Un appello a votare sì a 3 quesiti del Referendum del 12 giugno per sostenere “il lavoro fatto dal Parlamento” con la riforma Cartabia. E’ l’invito lanciato oggi in una conferenza stampa alla Camera da alcuni esponenti Pd e non solo che nei giorni scorsi hanno firmato un documento dei quesiti referendari. Tra questi il dem Enrico Morando, presidente di Libertà Eguale, il giornalista de Linkiesta Mario Lavia, l’avvocato Ada Lucia De Cesaris. Un appello ed insieme una richiesta. Al servizio pubblico, innanzitutto, per un’informazione adeguata sui Referendum. “Assieme ad altre personalità della sinistra -ha spiegato Morando- ci siamo incontrati per stilare un documento che spiega le regioni per cui sosteniamo il Sì ai Referendum, a 3 quesiti – il più importante è quello sulla separazione delle funzioni- che sono quelli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Un appello a votare sì a 3 quesiti deldel 12 giugno per sostenere “il lavoro fatto dal Parlamento” con la riforma Cartabia. E’ l’invito lanciato oggi in una conferenza stampa alla Camera da alcuni esponenti Pd e non solo che nei giorni scorsi hanno firmato un documento dei quesiti referendari. Tra questi il dem Enrico Morando, presidente di Libertà Eguale, il giornalista de Linkiesta Mario Lavia, l’avvocato Ada Lucia De Cesaris. Un appello ed insieme una richiesta. Al servizio pubblico, innanzitutto, per un’informazione adeguata sui. “Assieme ad altre personalità della sinistra -ha spiegato Morando- ci siamo incontrati per stilare un documento che spiega le regioni per cui sosteniamo il Sì ai, a 3 quesiti – il più importante è quello sulla separazione delle funzioni- che sono quelli ...

