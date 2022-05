Referendum: Camera (Isdd), '5 sì per equità, civiltà e giustizia' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Votare al Referendum è fondamentale perché i primi tre quesiti – riforma della custodia cautelare, separazione delle funzioni e riforma delle legge Severino- non sono minimamente toccati dalle riforme che si stanno discutendo in Parlamento. Guido Camera, presidente dell'associazione di giuristi Italiastatodidiritto. Votiamo sì affinché vada in carcere, in attesa di sentenza definitiva, solo chi è realmente pericoloso, ha commesso reati gravi o può inquinare le prove. Evitare il carcere per tutti gli altri è una questione di civiltà. E' importante anche prevedere che chi decide di fare il pubblico ministero non possa diventare giudice cambiando casacca e quindi rischiando di mettere a repentaglio l'indipendenza e l'autonomia, anche culturale, dei giudici". "La legge Severino, poi, non aiuta il funzionamento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Votare alè fondamentale perché i primi tre quesiti – riforma della custodia cautelare, separazione delle funzioni e riforma delle legge Severino- non sono minimamente toccati dalle riforme che si stanno discutendo in Parlamento. Guido, presidente dell'associazione di giuristi Italiastatodidiritto. Votiamo sì affinché vada in carcere, in attesa di sentenza definitiva, solo chi è realmente pericoloso, ha commesso reati gravi o può inquinare le prove. Evitare il carcere per tutti gli altri è una questione di. E' importante anche prevedere che chi decide di fare il pubblico ministero non possa diventare giudice cambiando casacca e quindi rischiando di mettere a repentaglio l'indipendenza e l'autonomia, anche culturale, dei giudici". "La legge Severino, poi, non aiuta il funzionamento ...

