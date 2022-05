Referendum: Annibali (Iv), 'bene appello candidati sindaci per Sì' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Quella della candidata di Italia Viva a La Spezia Antonella Franciosi, che ha proposto agli altri candidati un appello a votare Sì ai 5 Referendum sulla giustizia del 12 giugno, è un'iniziativa che condivido con convinzione”. Lo dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera. “Il Referendum è un'occasione importante per iniziare a correggere i difetti di un sistema incapace di assolvere al dovere fondamentale di uno Stato di garantire un sistema giudiziario efficiente ed equilibrato: scoraggiare il correntismo della magistratura, separare le carriere tra magistrati e giudici, limitare la carcerazione preventiva ed eliminare gli automatismi della legge Severino sono emergenze la cui soluzione non può essere rimanda oltre. E' quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Quella della candidata di Italia Viva a La Spezia Antonella Franciosi, che ha proposto agli altriuna votare Sì ai 5sulla giustizia del 12 giugno, è un'iniziativa che condivido con convinzione”. Lo dichiara Lucia, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera. “Ilè un'occasione importante per iniziare a correggere i difetti di un sistema incapace di assolvere al dovere fondamentale di uno Stato di garantire un sistema giudiziario efficiente ed equilibrato: scoraggiare il correntismo della magistratura, separare le carriere tra magistrati e giudici, limitare la carcerazione preventiva ed eliminare gli automatismi della legge Severino sono emergenze la cui soluzione non può essere rimanda oltre. E' quindi ...

