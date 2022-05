Raimondo Todaro e Francesca | la foto con la figlia Jasmine è boom di like | fotocopia della mamma

Advertising

lwtwoman91 : #Amici21 #christianstefanelli #amici2021 edit christian stefanelli harry styles satellite luigi strangis cytical si… - asrmyheart : @cosarestadinoi raimondo todaro, ha fatto il prof ad amici - AmorosoSerena : @Raimondo_Todaro Lei è una persona di altri tempi e vederlo nel ruolo di maestro quest'anno è stata una bella scope… - inbuckysarms : mannagg a veronica peparini e raimondo todaro che non mi hanno schierato nemmeno mezzo guanto di hip hop - archiaderex : nunzio serena amicizia #amici21 raimondo todaro ribs lorde friendship -

Quest'anno ci sono stati questi insegnanti: Veronica Peparini,, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che oramai sono delle presenze costanti, così come Alessandra Celentano e infine Lorella ...... cedendo il ballo ae mettendosi alla prova come professoressa di canto. Amatissima dal pubblico del talent show di Canale5 e dai suoi allievi, che hanno parlato benissimo del ...Sono aperti i casting per la 22esima edizione di Amici: del cast si sa il nome di un allievo e quelli dei prof che dovrebbero essere confermati ...Uno degli allievi più amati e seguiti di Amici 21 è stato senza ombra di dubbio Nunzio Stancampiano. Il ballerino, che come sappiamo all’interno del talent show si è più volte scontrato con Alessandra ...