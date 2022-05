Quanti Kleenex per Diletta Leotta Masturbazione | Daniele Luttazzi oltre lo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) ": un potente antistress": questo l'argomento chedecide di trattare oggi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano, "Non c'è di che". Il comico spiega perché è un bene sottoporsi a questa pratica. I benefici non sarebbero solo fisici, ma anche psicologici e morali. "Voglia di ritagliarsi uno spazio per prendere le distanze da paure e inquietudini del mondo moderno, rallentare ritmi di vita troppo frenetici, tornare a una dimensione di valori e certezze forti": questa la descrizione offerta nell'articolo. Durante l'atto della, prosegue, "la mente si libera e la fantasia vola (le mie fantasie sessuali le misuro in: due. Valentina Lodovini: due ...