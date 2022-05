Quante posizioni guadagna Martina Trevisan al Roland Garros? Balzo incredibile! E se vincesse ancora… (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di Martina Trevisan: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 240 punti nel ranking WTA. Prosegue così per l’italiana il secondo Slam giocato in stagione: Trevisan al momento nel ranking virtuale è 44ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 59ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1208, ed in questo momento andrebbe a migliorare sensibilmente il best ranking: per fare un ulteriore Balzo in avanti servirebbe la vittoria agli ottavi, che la proietterebbe al 32° posto virtuale, a quota 1398, dato che il prossimo turno mette in palio altri 190 punti. PROIEZIONI CLASSIFICA WTA Martina Trevisan 6 GIUGNO Ranking lunedì 23 maggio: 1038 punti, 59° ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Il2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 240 punti nel ranking WTA. Prosegue così per l’italiana il secondo Slam giocato in stagione:al momento nel ranking virtuale è 44ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 59ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1208, ed in questo momento andrebbe a migliorare sensibilmente il best ranking: per fare un ulteriorein avanti servirebbe la vittoria agli ottavi, che la proietterebbe al 32° posto virtuale, a quota 1398, dato che il prossimo turno mette in palio altri 190 punti. PROIEZIONI CLASSIFICA WTA6 GIUGNO Ranking lunedì 23 maggio: 1038 punti, 59° ...

