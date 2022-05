Qualificazioni Parigi 2024, lotta: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la UWW per quanto riguarda la lotta. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno 228 atleti, di cui 96 donne e 192 uomini. Saranno i 12 gli eventi maschili, 6 della lotta libera (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg) e 6 della greco-romana (60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg), mentre saranno 6 quelli femminili, tutti nella lotta libera (50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg). I pass non saranno nominativi ma legati al Paese e ogni Nazione potrà essere rappresentata da un massimo di 18 atleti, 12 uomini e 6 donne, uno per evento. Ma come funzionano le ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la UWW per quanto riguarda la. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno 228 atleti, di cui 96 donne e 192 uomini. Saranno i 12 gli eventi maschili, 6 dellalibera (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg) e 6 della greco-romana (60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg), mentre saranno 6 quelli femminili, tutti nellalibera (50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg). I pass non saranno nominativi ma legati al Paese e ogni Nazione potrà essere rappresentata da un massimo di 18 atleti, 12 uomini e 6 donne, uno per evento. Mano le ...

Advertising

sportface2016 : #Paris2024, hockey su prato: regolamento, qualificazioni e le chances per l'Italia - VinceMartucci : Ma perché alla tv sono tanto stupiti da varillas che è in palla, viene dalle qualificazioni quindi ha già speriment… - matmosciatti11 : RT @Alenize82: Mentre non posso non pubblicaree la foto con le coppe del #RolandGarros 2022 (e con il grande Enrico Milani) vi chiedo: avet… - Alenize82 : Mentre non posso non pubblicaree la foto con le coppe del #RolandGarros 2022 (e con il grande Enrico Milani) vi chi… - ATPtennis2002 : RT @Alenize82: Giulio #Zeppieri supera le qualificazioni del #RolandGarros battendo il giovane francese #Cuenin e tutto il pubblico del cam… -