Putin usa la carta del grano per costringere l'Ue a rimuovere le sanzioni (Di venerdì 27 maggio 2022) «La soluzione al problema alimentare richiede un approccio globale: la Russia è pronta al dialogo con tutti i partner internazionali sulle forniture di grano dall'Ucraina e a fornire un corridoio umanitario per le navi che trasportano prodotti alimentari». Le parole del viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko sono la risposta formale di Mosca alle accuse dell'Unione europea. Ma la credibilità di questo genere di dichiarazioni da parte della politica russa è ormai ai minimi storici. Dal palco del World Economic Forum a Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva detto che «la Russia sta deliberatamente usando il cibo come arma, affamando intere popolazioni. Dopo aver strumentalizzato le forniture di fonti energetiche, la Russia sta seguendo lo stesso spartito nel campo della sicurezza alimentare». A Davos aveva parlato anche la ...

