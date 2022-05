Putin ha trasformato il russo nella lingua degli assassini | ci dice il dissidente Shishkin

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Di questi tempi, fa davvero male essere russi: siamo al terzo mese di guerra, una guerra fatta – dicono – per salvare la, il popolo e la cultura russa, ma in realtà non è così. Ora i crimini non sono soltanto contro gli ucraini, ma anche contro la nostra cultura: larussa non è più associata alla grande letteratura, ma a quel quadro mostruoso e orripilante che è stata la strage a Bucha.non ha cuore e hala miain quella. Il mio obiettivo? Difendere oggi tutto quello che ci ha tolto e continua a togliere in tal senso: la mia, il, e la nostra letteratura. Mi piacerebbe tornare nel mio paese, ma la realtà è insostenibile e l’aria irrespirabile”. Al Salone del Libro di ...