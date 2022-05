Psg | Pochettino | “Il rinnovo di Mbappè non mi ha sorpreso Resto al 100%”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Non mi hala decisione di. Confidavamo nel fatto che non avesse ancora scelto e che lo avrebbe fatto all’ultimo momento“. Ai microfoni di “Cadena Cope”, Mauricionon nasconde la soddisfazione per ildel fuoriclasse francese e confessa che “tutto lo spogliatoio, me compreso, lo ha saputo solo mezz’ora prima dell’annuncio. Soltanto Hakimi lo sapeva già. Con Kylian abbiamo sempre avuto un bel rapporto e nell’intervallo della gara col Metz mi ha regalato la maglia del. Il Real Madrid? Posso capire che siano delusi”. E non ci sono dubbi sul futuro:resta “al– assicura – Ho ancora un anno di contratto, abbiamo delle sfide davanti che motiverebbero qualsiasi allenatore. Voglio restare, al, il ...

... Layvin Kurzawa non potrà vantare tale titolo in bacheca sebbene faccia parte della rosa del. ... per le ultime gare, non avendo neppure ricevuto la convocazione da mister. window.Sarebbero il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Manchester City di Pep Guardiola e ildi Mauricio. Ma se lo volessero a tutti i costi, dovrebbero pagare al Milan una clausola ...Protagonista de El Partidazo di Cope, Pochettino si è soffermato su diversi temi, soprattutto sul rinnovo di Mbappé: "Ho saputo del suo rinnovo mezz'ora prima che fosse reso ufficiale. L'unico che lo ...Il PSG prova a pianificare il proprio futuro e sfoglia la margherita per scegliere il prossimo allenatore: in lizza anche un tecnico di Serie A.