Psg: Messi contro il Barcellona (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo quanto riporta Cadena Ser l'entourage di Lionel Messi è furioso con il Barcellona e con il presidente Joan Laporta, che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo quanto riporta Cadena Ser l'entourage di Lionelè furioso con ile con il presidente Joan Laporta, che...

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi training with PSG. - PSG_inside : 48’ @neymarjr x Leo Messi ??? #PSGFCM I 3-0 - sportingintel : And PSG's wage bill was €503m BEFORE they signed Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, G… - sportli26181512 : Psg: Messi contro il Barcellona: Secondo quanto riporta Cadena Ser l'entourage di Lionel Messi è furioso con il Bar… - NandoPiscopo1 : @Spina14_acm @kindsim @loca_acm @Tizio030 C'hanno cacciato dalle coppe infatti ?? Lo sai qual é la verita? Che te c… -