Programmi per migliorare le foto, gratis e facili da usare (Di venerdì 27 maggio 2022) Per rendere migliori le foto scattate con il telefono o con una macchina fotografica professionale il programma di riferimento è senza ombra di dubbio Photoshop; questo programma però non è affatto gratis e non è facile da usare, specie per gli utenti alle prime armi con il fotoritocco. Per migliorare facilmente le foto possiamo utilizzare delle app gratuite di fotoritocco che funzionano un po' come le app dei cellulari, in modo semi automatico (grazie ad algoritmi intelligenti) in grado di elaborare una foto correggendo colori e contorni, migliorando la luminosità e correggendo eventuali difetti. Per chi cerca uno strumento facile e immediato che non fa perdere tempo e che offre comunque risultati molto apprezzabili abbiamo ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 27 maggio 2022) Per rendere migliori lescattate con il telefono o con una macchinagrafica professionale il programma di riferimento è senza ombra di dubbio Photoshop; questo programma però non è affattoe non è facile da, specie per gli utenti alle prime armi con ilritocco. Perfacilmente lepossiamo utilizzare delle app gratuite diritocco che funzionano un po' come le app dei cellulari, in modo semi automatico (grazie ad algoritmi intelligenti) in grado di elaborare unacorreggendo colori e contorni, migliorando la luminosità e correggendo eventuali difetti. Per chi cerca uno strumento facile e immediato che non fa perdere tempo e che offre comunque risultati molto apprezzabili abbiamo ...

