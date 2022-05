Progetto Girls in Stem, Coca-Cola Hbc premia tre studentesse di Pomigliano D’Arco (Di venerdì 27 maggio 2022) È giunta alla sua quarta edizione l’iniziativa Girls in Stem il Progetto di Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, Junior Achievement Italia, la più vasta organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola e Confindustria Campania per combattere gli stereotipi di genere che allontanano le giovani studentesse da percorsi di studio tecnico-scientifici.Il Progetto, che ha coinvolto oltre 1.300 ragazze nei primi anni, ha premiato 3 studentesse dell’istituto superiore Isis Europa di Pomigliano D’Arco (Napoli) che maggiormente si sono distinte per le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) È giunta alla sua quarta edizione l’iniziativainildiHBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, Junior Achievement Italia, la più vasta organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola e Confindustria Campania per combattere gli stereotipi di genere che allontanano le giovanida percorsi di studio tecnico-scientifici.Il, che ha coinvolto oltre 1.300 ragazze nei primi anni, hato 3dell’istituto superiore Isis Europa di(Napoli) che maggiormente si sono distinte per le ...

