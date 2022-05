Profughi Ucraina, oltre 123mila quelli accolti finora in Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 123.425 i Profughi in fuga dall’Ucraina finora accolti in Italia. Secondo il nuovo censimento fornito dal Viminale, di quesi 64.500 sono donne, 18.201 uomini e 40.724 minori. Le principali città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. Profughi Ucraina, le principali città di destinazione continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna E da oggi, secondo quanto ha annunciato il Dipartimento della Protezione civile (leggi l’articolo), i Profughi giunti in Italia dall’Ucraina hanno diritto al contributo di sostentamento per i mesi di marzo e aprile. Si tratta di 22mila contributi per una platea complessiva di circa 36mila persone (di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 123.425 iin fuga dall’in. Secondo il nuovo censimento fornito dal Viminale, di quesi 64.500 sono donne, 18.201 uomini e 40.724 minori. Le principali città di destinazione dichiarate all’ingresso incontinuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna., le principali città di destinazione continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna E da oggi, secondo quanto ha annunciato il Dipartimento della Protezione civile (leggi l’articolo), igiunti indall’hanno diritto al contributo di sostentamento per i mesi di marzo e aprile. Si tratta di 22mila contributi per una platea complessiva di circa 36mila persone (di ...

